Onewheel GT Tekerlek Kiti Satışta

ONEWHEEL GT FREERIDE BUNDLE İLE KİŞİSELLEŞTİRME İMKANI

Onewheel GT Freeride Bundle, pratik bir konfigüratörle geliyor. Bu setle uygun fiyatlı aksesuarlar, özgün bir Onewheel oluşturmanızı sağlıyor. Renkli bir çamurluk ve kişisel ray koruyucular ile tamponlar ile eşsiz bir tasarım elde edebilirsiniz.

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul’da, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy’de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskında, bir TIR’ın gizli bölmelerinde 29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ve 28,5 kilogram kristal metamfetamin bulundu. İki şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatıldı. Operasyonun detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabında paylaşıldı. Yerlikaya, “Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.