Onewheel GT Tekerlekli Cihaz Paketi

ONEWHEEL GT FREERIDE BUNDLE TREADDED TIRE

Onewheel GT Freeride Bundle, kullanışlı bir yapılandırıcı ile birlikte sunuluyor. Uygun fiyatlı aksesuarların seti, GT ile birlikte benzersiz bir Onewheel yaratma imkânı veriyor. Renkli bir çamurluk ve kişiselleştirilebilen ray koruyucular ve tamponlarla özgün bir tasarım ortaya çıkıyor.

ETKİNLİKTE GİRİŞİMCİLİK PAYLAŞILDI

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Üniversitesi Teknokent, Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknokent ve Fethiye İşletme Fakültesi gibi sektör temsilcileri, bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Gazeteci ve yazar Yeşim Sarıtaş ile LİDEA Girişimcilik ekibinden Altan Türel’in sunuculuğunu üstlendiği etkinlik, Fethiye’yi girişimcilik ve inovasyon merkezi haline getirme vizyonunu ortaya koydu. Etkinlik, 50’den fazla eğitmen ve toplamda 200 saati aşan mentorluk desteği sunarak girişimcilik ekosistemine katkı sağladı.

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN YENİLİK

Açılış konuşmalarında, Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, bu organizasyonun Fethiye’ye yeni fikirleri ve girişimleri getirme amacıyla cesurca desteklendiğini belirtti. “Bölgesel kalkınmanın en güçlü yolu yenilikçi fikirlerden geçiyor” dedi. Hipokampüs Kurucusu Av. Eşref Aktaş, 2020 yılında kurulan Hipokampüs ile girişimcilik programının gerçek olduğunu vurguladı. Türkiye Oyunlaştırma Derneği (TOYED) Başkanı Ercan Altuğ Yılmaz ise, program boyunca 15 girişimi hazırlayan eğitimcilere ve gönüllülere teşekkür etti.

JÜRi ÜYELERİNE SUNUM YAPILDI

Etkinlik sırasında, 15 farklı girişimci ekip, geliştirdikleri projeleri üç dakikalık sunumlarla jüri üyelerine tanıttı. Girişimciler, üçer dakikalık soru-cevap oturumlarıyla projelerini detaylandırma imkânı buldu. Sunumlar, oyunlaştırma, sürdürülebilirlik, sağlık teknolojileri ve mobil uygulamalar gibi çeşitli konularda gerçekleştirildi. Jüri üyeleri arasında Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü Mentörü Dr. Elif Güngör Reis, Triple Helix Teknoloji Transfer Ofisi Kurucusu Dilara Tunca gibi isimler yer aldı.

PRESTİJLİ ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinlikte verilen özel ödüller, 15 farklı girişimcinin projeleri arasında öne çıkan dört girişimciye takdim edildi. Birincilik Ödülü’nü kazanan Helimore, yenilikçi insansız hava araçlarıyla tarım ilaçlama projesi ile dikkat çekti. Ödülü Muğla Milletvekili Yakup Otgöz verdi. İkincilik Ödülü Oyedu projesine verildi. Üçüncülük ödülünü kazanan Linqi App ise, oyunlaştırılmış yabancı dil uygulaması ile başarı sağladı.