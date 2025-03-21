Ongun’dan TRT’ye Gizlilik İhlali Suçlaması

Murat Ongun, İBB’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı ve önemli iddialarda bulundu. Ongun, gizlilik kararı olan bir soruşturmanın görüntülerinin bazı medya kuruluşlarına sızdırıldığını öne sürdü ve bu durumu “devlet için ciddi bir güvenlik sorunu” şeklinde değerlendirdi.

ALGILARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN SERVİS EDİLDİ

Ongun, açıklamasında, evinde yapılan arama sırasında ele geçirilen paralar ve eşyalar hakkındaki dikkat çekici bilgileri paylaştı. “Paralar yayılarak çekim yapıldığı için, zamanında ayakkabı kutularından çıkanlar gibi miktarı çokmuş gibi gösterilmek istendi” ifadelerini kullandı. Toplamda 20-30 bin dolar değerinde döviz ile iki ruhsatlı tüfeğinin bulunduğunu belirtti. Bu tüfeklerden birinin rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir’in vasiyeti olduğunun altını çizen Ongun, görüntülerin algı yaratmak amacıyla servis edildiğini ifade etti.

TRT DAVALIK OLACAK

Ongun, özellikle TRT’yi hedef alarak, “Başta TRT olmak üzere, gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialar ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacak” diyerek durumu eleştirdi. Bu adımın, gizli soruşturmanın detaylarının nasıl sızdırıldığını ortaya çıkarmak için atıldığını belirtti.

DAHİL KONTROL ALTINA ALINDI

Mal varlığına el koyulan Ongun, geçmişte yapılan incelemelere de değindi. “Daha önceki yıllarda trollerin hedef göstermesi üzerine açılan soruşturmada, MASAK incelemesi dahil tüm denetimlerden hiçbir sonuç çıkmadı. Tüm gelirlerimin uygunluğu devlet birimlerince detaylı incelenip teyit edildi,” diyerek hakkındaki iddialara karşı kendini savundu.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmaları çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltında. Ongun’un yaptığı suç duyurusu, soruşturmanın yankılarını artıracağa benziyor ve gelişmeler kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.