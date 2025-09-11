Haberler

Onikişubat’ta Restoranda Yangın Çıktı

KAHRAMANMARAŞ’TA YANGIN ÇIKTI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir restoranda meydana gelen yangında, dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırılıyor. Yangın, Yörükselim Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen restoranın bebek bakım odasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkıyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın haberinin alınmasının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıyor. Dumandan etkilenen 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere naklediliyor. Restoranda, yangın dolayısıyla belirli bir hasar meydana geliyor.

