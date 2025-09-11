Haberler

Onikişubat’ta Restoranda Yangın Çıktı

RESTORANDA YANGIN ÇIKTI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan bir restoranda meydana gelen yangında, duman sebebiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Yörükselim Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde Büyükşehir Belediyesince işletilen restoranın bebek bakım odasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

İTFAYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine, hemen bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen 11 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yangın işletmede hasara yol açtı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ayvalık'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu. Şüpheliler tutuklanarak adliyeye gönderildi.
Haberler

Denizli Ziyaretinde Bakan Bolat’ın Programı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı ve Vali Ömer Faruk Coşkun ile önemli görüşmeler yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.