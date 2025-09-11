Onikişubat’ta Restoranda Yangın Çıktı

RESTORANDA YANGIN ÇIKTI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan bir restoranda meydana gelen yangında, duman sebebiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Yörükselim Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde Büyükşehir Belediyesince işletilen restoranın bebek bakım odasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

İTFAYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine, hemen bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen 11 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yangın işletmede hasara yol açtı.