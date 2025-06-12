Haberler

Onikişubat’ta Zeytin Bahçesi Yangını Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki bir zeytin bahçesinde yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor ve Tekerek Mahallesi’ndeki zeytin bahçesinde çıkan alevler, çevredeki vatandaşların ihbarıyla fark edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak başarıyla söndürüyor. Ancak yaşanan yangında çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail, İran’ı Füzelerle Vurmaya Başladı

İsrail, İran'ın Natanz nükleer tesisine gerçekleştirilen saldırının ardından ilk görüntüleri paylaştı. Görüntülerde yoğun duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.
Haberler

Rubio, İsrail’in Saldırısına Dikkat Çekti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından, Amerikan güçlerinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı ve İran'ı ABD çıkarlarına saldırmaması konusunda uyardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.