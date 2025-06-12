Onikişubat’ta Zeytin Bahçesi Yangını Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki bir zeytin bahçesinde yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor ve Tekerek Mahallesi’ndeki zeytin bahçesinde çıkan alevler, çevredeki vatandaşların ihbarıyla fark edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak başarıyla söndürüyor. Ancak yaşanan yangında çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü bildiriliyor.