Onkoloji Hastası Çocuklar İftar Programında Buluştu

ONKOLOJİ HASTASI ÇOCUKLAR İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Bursa’da, Bursa Kanserle Savaş Derneği’nin düzenlediği iftar programında onkoloji hastası çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Etkinlik, Bursa ve çevre illerden katılan hastalara moral vermek ve dayanışma hissini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

ÇOCUKLAR EĞLENCE DOLU BİR GECE GEÇİRDİ

Programda 250 kişinin katılımıyla çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte çeşitli etkinlikler sayesinde doyasıya eğlendi. Yüz boyama, balon aktiviteleri ve sihirbazlık gösterileri ile etkinlik, neşeli anlara sahne oldu. Hasta yakınları ise bir arada moral bulma imkanı yakaladı. Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, “Kadir Gecesi’nde de çocuk hastalarımızın aileleriyle birlikte iftar programı düzenlemek istedik. Katılım ve rağbet umduğumuzdan daha fazla oldu” dedi.

DAYANIŞMA VE MUTLULUK PAYLAŞILDI

Ecemiş, konuşmasının devamında, “Burada Bursa Kanserle Savaş Derneği ailesinin içerisinde bulunan çocuk hastalarımız ve tedavi olmuş onkoloji hastası olan çocuklarımızın aileleriyle bir iftar programı yapıyoruz. Bu akşam gönülden bir destek ile mutlu bir paylaşım gerçekleştireceğiz. Onkoloji koridorlarındaki arkadaşlıklar uzun vetireli. Tedavi sürecindeki bu dostluklar, hastane dışında da devam ediyor” şeklinde açıkladı. Yeni etkinliklerde ailelerin mutluluğunu paylaşma, huzuru beraber yaşama ve zaferi kazanan çocukları ödüllendirme gibi amaçlarla devam edeceklerini belirtti.