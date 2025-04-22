Ons Altın 3.500 Doları Geçti

ONS ALTINDAKİ YENİ REKOR

Ons altın, 3 bin 500 doları görerek yeni bir rekor kırdı. Aynı zamanda, gram altın iç piyasada da rekor tazeleyerek 4 bin 300 liranın üzerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirel söylemleri, doların uluslararası arenada zayıflaması ve ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı gümrük vergileri, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVELER

4 bin 300 liranın üzerine çıkarak gram altın, iç piyasada tarihi zirveleri gördü. Bu gelişmeler, yatırımcıların altın konusunda alım yapma isteğinin artmasına yol açtı. Süregelen ekonomik belirsizlikler ve doların değer kaybı, altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.