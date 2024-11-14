“Ons Altın 8 Haftanın En Düşük Seviyesi”

ONS ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Trump’ın seçim zaferi ile etkili olan aşağı hareket sonucunda ons altın fiyatı son 8 haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Fed’in faiz indirimlerinin ne yönde ilerleyeceği konusundaki belirsizlikler, ABD dolarındaki güçlenme ve artan Hazine getirilerinin etkisiyle birlikte altının fiyatı bu sabah 2559 doları gördü. Bu seviye, altının en son 19 Eylül tarihinde ulaştığı seviyenin bir tekrarı oldu. Şu an için altın fiyatları, bir gün öncesine göre %0,5 düşüş göstererek ons başına 2.561,40 dolardan işlem görmektedir.

FAİZLER VE ENFLASYON VERİLERİ ETKİLİYOR

Capital.com analisti Kyle Rodda, “Altın şimdilik dolar ve getiriler tarafından itiliyor ve bu da kısa vadede bu mekanik düşüşü yaratıyor. Dün gece açıklanan enflasyon verileri Fed’in önümüzdeki ay faizleri bir miktar düşürebileceğini gösterse de, önümüzdeki yıl daha yüksek enflasyon ve dolayısıyla daha az faiz indirimi beklentileri tarafından yönlendiriliyor” diye belirtiyor. Altın analistleri, ons altın için destek seviyesinin 2552 dolarda olduğunu vurguluyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 2530 dolar hedefinin mümkün olabileceği ifade ediliyor. Yukarıda ise ilk direnç 2588 dolar olarak gösteriliyor.