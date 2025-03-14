Ons Altın Fiyatı İlk Kez 3 Bin Doları Aştı

ABD’DE ALTIN FİYATINDA REKOR ARTILAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük vergisi politikası ve artan jeopolitik riskler, beraberinde belirsizlikler getiriyor. Bu durum, “güvenli liman” varlıklarından biri olarak görülen altının ons fiyatını yükseltiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan fiyat artışları, Trump’ın mümkün tehditleri ve küresel düzen üzerindeki etkileri ile daha da belirginleşiyor. Son dönemlerde altının ons fiyatının, genellikle ters etki yaratması beklenen yüksek faiz oranları ve güçlü dolara rağmen yükselmesi dikkat çekiyor.

ONS ALTININ FİYATI 3 BİN DOLARİ GEÇTİ

Bugün altının ons fiyatı, ilk kez 3 bin doları aşarak 3.001.20 dolara ulaşırken, daha sonra TSİ 14.02 itibarıyla 2 bin 993 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yeni yılın başlangıcında 2 bin 620 dolardan işlem gören altın, yıl içinde yaklaşık 380 dolar değer artışı gerçekleştirmiş ve toplamda 13 defa rekor kırmış durumda. Geçen yıl altın fiyatları yüzde 27 artarken, bu yıl için de yüzde 17’lik bir artış kaydedildi.

TRUMP’IN BAŞKANLIĞI VE ALTINA ETKİSİ

Donald Trump’ın ocak ayında başkanlık görevine başlamasından bu yana, altının ons fiyatındaki yaklaşık yüzde 12’lik artış dikkat çekiyor. Bu dönemde Trump’ın uyguladığı gümrük tarifesi politikaları, altın piyasasında etkili fiyat unsurlarından biri haline gelmiş durumda.

GÜMRÜK TARİFELERİ VE MERKEZ BANKASI POLİTİKASI

Analistler, Trump’ın agresif gümrük vergisi politikalarına dair endişelerin yanı sıra, jeopolitik ve ekonomik gerginlikler nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını gevşetme ihtimalinin de güvenli liman olarak altına olan talebi artırdığı görüşündeler.

MERKEZ BANKALARINDAN ALTIN ALIMI

Bazı analistler, Ukrayna’daki savaşta ateşkes sağlama çabalarının ilerleyememesi sonrasında finans piyasalarında güvenli liman taleplerinin arttığını belirtiyor. Ayrıca, jeopolitik belirsizlik ortamında devam eden merkez bankası alımlarının da altının ons fiyatını destekleyici bir rol oynadığı ifade ediliyor.