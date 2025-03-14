Ons Altın Yükselişle Rekor Kırdı

ONS ALTINDA REKOR SEVİYELER

Dün gece ons altın, yüzde 0,17’lik bir artış ile 2.993,94 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Değerli metalin ons fiyatı, 3.000 dolar seviyesine yaklaşırken yatırımcıların güvenli limana yönelik talebi de artış gösteriyor. Gün boyunca yükselişe geçen ons altın, 9 ay sonraki hedefi olan 3.000 dolara an itibariyle ulaştı. ABD’nin ek gümrük vergileri uygulamasıyla birlikte ticaret savaşlarının başlayabileceği ihtimali gündeme geldi. Bu durum, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

DOLAR VE EURO ETKİSİ

Diğer taraftan, euronun güçlenmesiyle gerileyen dolar, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketine destek sağladı. Fiyatların ne kadar daha yükselebileceği belirsizliğini korurken, ons altın 2025 yıl sonu hedefi olan 3.000 dolara bugün ulaştı ve şu an itibariyle 3.003 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın, yeni güne 3.536 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Gram altın, saat 13.50 itibarıyla serbest piyasada 3.537 liradan satılmakta.

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Serbest piyasada, ons altının fiyatlamasına anında tepki göstermeyen altın, güne başladığı seviyenin 1 lira altında seyrediyor. Kapalıçarşı’da gram altın, günün ilk saatlerinde 3.524 TL’den alınırken, 3.565 TL’den satılmaktaydı. Altın fiyatlarının küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak hareket etmeye devam etmesi beklenirken, yatırımcılar yeni zirvelere odaklanmış durumda. Kapalıçarşı’dan alınan son verilere göre gram altın 3.559 TL seviyesine ulaşırken, çeyrek altın 5.826 TL’den alıcısını buluyor. Yarım altın ise 11.569 TL’ye kadar çıktı. Yatırımcıların gözdesi olan Ata altın, son 15 günde bin lira değer kazanarak 23.768 TL seviyesine yükseldi.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK

Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizliklerin altına olan talebi artırdığını vurguluyor. Yıla 2.620 dolardan başlayarak, ons altın yılbaşından bu yana yaklaşık 373 dolarlık bir artış yakalayarak 13. kez rekorunu tazeliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 27 oranında artış gösteren altın, bu yıl da yüzde 17’lik bir artışla güçlü seyrini sürdürmeye devam ediyor.