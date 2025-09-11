Haberler

Onuachu, Derbiye Özel Hazırlanıyor

PAUL ONUACHU, DERBİYE HAZIRLANIYOR

Trabzonspor’un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Fenerbahçe ile yapılacak derbi maçı için özel bir hazırlık süreci geçiriyor. Bordo-mavili takımın en değerli gol silahı konumundaki Onuachu, geçmişte oynadığı büyük maçlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hafta gerçekleşecek Fenerbahçe karşılaşmasında, Onuachu takımının en büyük avantajı olarak öne çıkıyor.

BÜYÜK MAÇ PERFORMANSI

Nijeryalı futbolcu, 2023-2024 sezonu boyunca kiralık olarak oynadığı dönemde, Trabzonspor’un sahasında Beşiktaş’ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2 yendiği maçlarda 1’er gol atarak önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un Beşiktaş’a 3-2 yenildiği karşılaşmada da bir gol bularak takımına destek sağladı. Onuachu, derbiye özel bir antrenman programıyla hazırlanıyor ve bu performansıyla taraftarlarını heyecanlandırıyor.

Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya’yı Kaybetti

Nilperi Şahinkaya'nın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Annesini kaybeden oyuncunun sakinleştirici kullandığı ve durumunun iyi olduğu belirtilirken, eski sevgilisi olumlu açıklamalarda bulundu.
Gran Fondo İzmir Yarışı, 14 Eylül

Gran Fondo İzmir, 14 Eylül Pazar günü Seferihisar Sığacık'ta yol bisikleti yarışı gerçekleştirecek. Etkinlik, farklı yaş gruplarından sporculara ve paralimpik katılım fırsatına ev sahipliği yapacak.

