“Önümüzdeki Haftada Ekonomik Veriler”

ÖNEMLİ EKONOMİK VERİLER AÇIKLANIYOR

18-22 Kasım haftasında hem yurt içi hem de yurt dışında önemli ekonomik veriler gündeme gelecek. Özellikle yurt içinde Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı piyasaların en çok odaklandığı konu olacak. Bunun yanı sıra Türkiye’deki Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Eylül) verisi de açıklanacak. Önceki veri 173,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

KONUT PİYASASINDA BEKLENTİLER

ABD’den, Ekim ayına ait Konut Fiyat Endeksi ve Kasım ayına yönelik NAHB Konut Piyasası Endeksi verileri gelecek. Konut fiyatlarında yüzde 0,1’lik bir artış beklenirken, NAHB endeksinde ise 42 puanlık bir sonuç öngörülüyor. Euro Bölgesi’nde ise Ekim ayına dair yıllık Tüketici Enflasyonu açıklanacak ve bunun yüzde 2,0 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

İNGİLTERE’DE ENFLASYON TÜKETİCİYİ ETKİLEYECEK

İngiltere’den açıklanacak Tüketici Enflasyonu verisinde yıllık enflasyonun yüzde 2,2’ye yükselmesi bekleniyor. Almanya’da ise Üretici Fiyat Endeksi (Ekim) verisinin yıllık bazda yüzde -1,4 oranında bir düşüş göstermesi öngörülüyor. Ayrıca, Endonezya ve Güney Afrika’nın Merkez Bankaları faiz kararlarını açıklayacak. Endonezya’nın faiz oranını yüzde 6,0, Güney Afrika’nın ise yüzde 8,0 oranında sabit tutması bekleniyor.

ABD’DE KREDİ BAŞVURULARI TAKİP EDİLECEK

ABD’de MBA Konut Kredisi Başvuruları ile birlikte konut sektörüne dair diğer göstergeler açıklanacak. Türkiye’de ise Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi açıklanacak ve geçen ay bu endeksin 80,6 olarak ölçüldüğü belirtildi. TCMB’nin faiz kararı ile ilgili piyasa beklentisi, faiz oranının yüzde 50,0 seviyesinde sabit tutulması yönünde.

JAPONYA’DA ENFLASYON GÜNDEMDE

ABD’den işsizlik maaşı başvuruları ve Conference Board Öncü Göstergeler Endeksi de açıklanacak. Türkiye’de yıllık yabancı turist girişleri verisi ortaya konacak ve geçen ay yüzde 4,6 artış kaydedilmişti. Japonya’dan gelecek Tüketici Enflasyonu verisinde yıllık bazda yüzde 2,2 artış bekleniyor. Almanya’nın üçüncü çeyrek büyüme oranı ise yüzde 0,2 büyüme yönünde öngörülüyor. Euro Bölgesi’ndeki İmalat ve hizmet sektörü PMI endeksleri de yayınlanacak; bu veriler ekonomik aktivite hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. ABD’den ayrıca kasım ayı İmalat PMI Endeksi ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verileri açıklanacak ve tüketici güven endeksinin 72 seviyesinde olması öngörülüyor.

Kaynak: Ak Yatırım