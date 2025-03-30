Onur Alp Yılmaz’a Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA AÇTI

Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz, Halk TV ekranlarında yaptığı ekonomiye yönelik açıklamalardan dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya tabi tutuldu. Başsavcılık, “nefret ve ayrımcılık” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gibi gerekçelerle bu adımı atmış durumda.

YILMAZ’IN BOYKOT AÇIKLAMALARI

Halk TV’ye katılan Yılmaz, boykotların yeterli olmadığını dile getirdi ve Türkiye ekonomisinin geleceğinin tüketimden elde edilen vergilere bağlı olduğunu vurguladı. Yılmaz, konuşmasında Sırbistan örneğini belirtmiş olarak, “Birkaç gün hayatı durduruyorlar. Hiç kimse hiçbir şey tüketmiyor. Bu bağlamda belli günlerde tüketimi sıfıra indirmek iktidar açısından daha caydırıcı olacaktır. Bunu değerlendirmekte ve Sırbistan örneğine bakmakta büyük fayda var.” ifadelerini kullandı.