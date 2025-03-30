Onur Alp Yılmaz’a Soruşturma Başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halk TV ekranlarında ekonomi alanında açıklamalarda bulunan Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma süreci başlatılıyor. Başsavcılık, bu soruşturmayı “nefret ve ayrımcılık” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gibi gerekçelerle yürütüyor.

BOYKOTUN ETKİLERİ

Geçtiğimiz gün Halk TV’ye katılan Yılmaz, boykotların yeterli olmayacağını dile getirerek Türkiye ekonomisinin esasen tüketimle gelen vergilere bağlı olduğunu vurguladı. Yılmaz, Sırbistan örneğini paylaşarak, “Birkaç gün hayatı durduruyorlar. Hiç kimse hiçbir şey tüketmiyor. Bu bağlamda belli günlerde tüketimi sıfıra indirmek iktidar açısından daha caydırıcı olacaktır. Bunu değerlendirmekte ve Sırbistan örneğine bakmakta büyük fayda var.” sözlerini kullandı.