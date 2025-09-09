Onur Altan, Tanık İfadelerini Reddetti

OLAYIN GEÇMİŞİ VE MAHKEME SÜRECI

Burdur’un Bucak ilçesinde kuzeni Beytullah Soylu’yu (24) pompalı tüfekle vurarak öldüren Onur Altan (24) ile eşi Şerife Altan (21), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılandıkları davada tanıkların kendileri aleyhinde verdikleri ifadeleri kabul etmediklerini belirtti. Onur Altan, hakimin “Talebin nedir?” sorusuna, “Tahliyemi talep etmiyorum” yanıtını verdi. Olay, geçen yıl 22 Eylül’de saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sultan Hamit Caddesi 811 Sokak kavşağında gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Onur Altan, halasının oğlu Beytullah Soylu’yla yaptığı tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Vücudunun göğüs kısmından vurulan Beytullah Soylu, götürüldüğü Bucak Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Bucak Sanayi Sitesi’nde oto tamircisi olarak çalışan Soylu’nun cenazesi, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra defnedildi. Olay sonrası kaçan Onur Altan, polisin gerçekleştirdiği operasyonla, suç aleti tüfek ile birlikte saklandığı evde yakalandı.

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMALAR

Yapılan soruşturmada suç delillerinin gizlenmesi ve Onur Altan’a yardım eden eşi Şerife Altan ile arkadaşları Beytullah Taşdemir ve Erkan Ayyıldız gözaltına alındı. Onur Altan ve eşi Şerife Altan tutuklanırken, Beytullah Taşdemir ve Erkan Ayyıldız hakkında ev hapsi kararı verildi. ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan ile ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Erkan Ayyıldız ve Beytullah Taşdemir, Burdur 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşmaya çıkarıldı.

DURUŞMANIN SEYRİ

Duruşmaya, ölen Beytullah Soylu’nun yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanan Onur Altan, “Tanıkların aleyhimde verdikleri ifadeleri kabul etmiyorum. Eşimin bana silah verdiğini görmeleri mümkün değildir. Olay aniden araçlarla karşılaştığımızda yaşandı. Beni kovalamadıklarını söylüyorlar ama beni kovaladılar. O günkü telefon konuşma kayıtlarının çıkarılması ile söylediklerinin yalan olduğunun ortaya çıkacaktır. Başka bir diyeceğim yoktur” şeklinde ifadelerde bulundu. Şerife Altan da SEGBİS ile verdiği ifadede, “Tanık beyanlarındaki aleyhte ifadeleri kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir ara verdikten sonra sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan Erkan Ayyıldız ve Beytullah Taşdemir’in adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.