Onur D. Beraat Etti, Olay Devam Ediyor

Olayın Gerçekleşimi ve Tartışma

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen bir tartışma sonucunda market çalışanına “Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi yeter be” diyen öğretmen Onur D.’ye bir yıl hapis istemiyle dava açıldı, ancak dava sonucunda beraat etti. Market çalışanı Ö.B., bu karara itiraz ederek Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Olay, 3 Mart 2024 tarihinde Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Onur D., Kozlu Halk Eğitim Merkezi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Olayın Detayları ve İfade Süreci

Babasının market çalışanı Ö.B. ile tartıştığını gören Onur D., olay yerine geldi. Polislerin müdahalesi esnasında, Ö.B.’ye yönelik yukarıdaki sözleri sarfetti. Market çalışanı Ö.B., bu ifadeler yüzünden Onur D. hakkında şikayetçi oldu. Onur D., gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaşadığı olaydan pişman olduğunu belirten Onur D., kimsenin siyasi görüşüne ya da yaşam şekline hakarette bulunmadığını savundu.

Yargılama Süreci ve Mahkeme Kararı

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, Onur D. hakkında “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası talep edildi. Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar katıldı. Onur D., annesinin başörtülü olduğunu belirterek, olay anında yaşananları anlattı: “Başörtülülerle herhangi bir sorunum yoktur. Ben orada demek istediğim zihni kapalı, aklı kapalı kişilerdi.” Mahkeme, sanığın eylemini aşağılama ve tahkir niteliğinde görmediği için beraat kararı verdi.

İtiraz Süreci ve Avukatın Açıklamaları

Market çalışanının avukatı İrem Nur Bozacıoğlu, verilen beraat kararına itiraz ettiklerini belirtti. Zonguldak Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozacıoğlu, suçun niteliğinin yanlış tespit edildiğini ifade etti. “Şahıs açıkça müvekkilimin şahsına dini değerleri üzerinden hakaret etti” diyen Bozacıoğlu, mahkeme aşamasında yapılan hatalara dikkat çekti. İtiraz dilekçelerinde, “Hakimin çelişkili beyanlar karşısında tek bir tanığı dinleyerek beraat kararı vermesi hukuka uygun değildir” denildi.

Onur D., soruşturma süreci boyunca Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmıştı.