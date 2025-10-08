Onur İnan İzmir Çoruhlu FK Maçında Yok

GENÇ YILDIZ ADAYINDAN YARARLANILAMAYACAK

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta zirveye ortak olan Karşıyaka, pazar günü Atatürk Stadı’nda İzmir Çoruhlu FK’yla oynayacağı karşılaşmada genç yetenek Onur İnan’dan yararlanamayacak. Ligdeki son maçında Eskişehir Anadolu’yla golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Kaf-Kaf’ta, idman sırasında sakatlanan Onur kadrodan çıkarıldı. Bu sezon ilk kez 20 yaşındaki genç orta sahası olmadan sahaya çıkan yeşil-kırmızılı ekip, ilk defa skor üretemedi.

MÜŞAHİT MR SONRASI BELİRLENECEK

Onur İnan’ın MR’ının çekileceği ve durumunun sonucunun açıklanacağı öğrenildi. Ağrıları devam eden ve antrenmana katılamayan Onur’un İzmir Çoruhlu FK karşısında forma giyemeyeceği duyuruldu. Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı, MR sonuçları sonrasında netleşecek. Ligdeki ilk hafta Afyonspor’a karşı skoru eşitleyen Onur, ikinci haftada Kütahyaspor’a attığı etkileyici frikik golüyle takımını galibiyete taşımıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat S.K. Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Daha önce dolandırıcılıktan tutuklanan avukat, cezaevindeyken bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.
Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.