Onur İnan İzmir Çoruhlu FK Maçında Yok

GENÇ YILDIZ ADAYINDAN YARARLANILAMAYACAK

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta zirveye ortak olan Karşıyaka, pazar günü Atatürk Stadı’nda İzmir Çoruhlu FK’yla oynayacağı karşılaşmada genç yetenek Onur İnan’dan yararlanamayacak. Ligdeki son maçında Eskişehir Anadolu’yla golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Kaf-Kaf’ta, idman sırasında sakatlanan Onur kadrodan çıkarıldı. Bu sezon ilk kez 20 yaşındaki genç orta sahası olmadan sahaya çıkan yeşil-kırmızılı ekip, ilk defa skor üretemedi.

MÜŞAHİT MR SONRASI BELİRLENECEK

Onur İnan’ın MR’ının çekileceği ve durumunun sonucunun açıklanacağı öğrenildi. Ağrıları devam eden ve antrenmana katılamayan Onur’un İzmir Çoruhlu FK karşısında forma giyemeyeceği duyuruldu. Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı, MR sonuçları sonrasında netleşecek. Ligdeki ilk hafta Afyonspor’a karşı skoru eşitleyen Onur, ikinci haftada Kütahyaspor’a attığı etkileyici frikik golüyle takımını galibiyete taşımıştı.