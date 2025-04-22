Onur Madran Hayatını Kaybetti, Toprağa Verildi

Aydın’ın Çine ilçesinde gerçekleşen trafikteki kaza sonucunda hayatını kaybeden Kavşit Mahallesi Camii İmam Hatibi Onur Madran son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Yolboyu Mahalle kavşağında vuku buldu. Alınan bilgilere göre, Mahmut A. (47) yönetimindeki 48 D 1995 plakalı otomobil, Kavşit Mahallesi Camii İmam Hatibi Onur Madran’ın (27) idaresindeki 09 AOC 122 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı.

OLAYIN ŞİDDETİ VE SONUÇLARI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Madran ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Madran, burada gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Onur Madran’ın Kavşit Mahallesi Camii İmam Hatibi olduğu bilgisi alındı ve ölüm haberi ailesiyle birlikte tüm sevenlerini derin bir üzüntüye soktu.

CENAZE TÖRENİ

Kaza sonrası Onur Madran için Topçam Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş’in kıldırdığı cenaze namazından sonra Madran toprağa verildi.