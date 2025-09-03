Onur Ödülleri, Aksoy ve Tanrıöğen’e

ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, “Onur Ödülleri”, usta oyuncular Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e takdim edilecek. Bu yıl, 24 Ekim ile 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverleri bir araya getirecek festivalde, Onur Ödülleri’nin sahipleri belirlendi. Onur Ödülleri, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış töreninde Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e sunulacak.

SERAP AKSOY’UN SANAT YAŞAMI

Serap Aksoy, İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olduktan sonra Münih Müzik Akademisi’nde eğitimine devam etti. Sanat kariyerine Devlet Opera ve Balesi’nde başlayan Aksoy, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında 40 yıla yaklaşan bir geçmişe sahip. 1983 yılında “Kartallar Yüksek Uçar” dizisiyle ekran yolculuğuna adım atan Aksoy, Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Değirmen” filmiyle sinemaya geçiş yaptı. 1987 yılında “Yaprak Dökümü” dizisindeki Fikret karakteriyle dikkat çeken Aksoy, aynı yıl “Yer Demir Gök Bakır” filminde Taşbaş’ın karısını canlandırdı.

1992 yılında Tunç Başaran’ın yönettiği “Piano Piano Bacaksız” filminde Kamile karakteri ve Yavuz Özkan’ın “İki Kadın” filmi ile 29. Antalya Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Aksoy’un kariyerinde “C Blok”, “Geçmişin İzleri”, “Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey,” “Kül ve Ateş” gibi birçok önemli projesi bulunuyor. Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk da yapan Aksoy; TV8’de “Alkışlar”, TRT2’de “Merhaba Beyler Talk Show” gibi programları sunarak izleyici ile buluştu.

SETTAR TANRIÖĞEN’İN KARIYERİ

Settar Tanrıöğen, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. Tanrıöğen, “Bir Demet Tiyatro”, “Bir Kış Öyküsü” ve “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi yapımlarda yer aldı. Sinemaya 1996 yılında Yavuz Turgul’un “Eşkıya” filmiyle adım atan Tanrıöğen, ardından “Yara”, “Yazı Tura” ve “2 Süper Film Birden” gibi projelerde rol aldı. 2005 yılında “Takva” filminde gösterdiği performansı kariyerinde önemli bir dönüm noktası haline geldi.

Vavien filmindeki performansıyla 2009 yılında 42. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Tanrıöğen, 2010 yılında “Çoğunluk” filmindeki karakteriyle bir kez daha övgü topladı. 2014 yılında “Yağmur: Kıyamet Çiçeği”, “Toz Ruhu” ve “Nergis Hanım” filmlerindeki etkileyici performanslarıyla 21. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Televizyon kariyerinde ise “İkinci Bahar”, “Baba Candır” gibi birçok projede unutulmaz karakterler yarattı.

Tanrıöğen, son yıllarda “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Abdullah Ünal karakteriyle izleyici karşısına çıkarken, “Kuvvetli Bir Alkış” dizisiyle dijital dünyada da başarısını kanıtladı.