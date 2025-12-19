Onuralp Çevikkan’ın Performansı Avrupa’da Dikkat Çekiyor

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde, Trabzonspor’un 19 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı. Konuk ekibin ataklarında doğru pozisyon alarak, refleksleri ve top hakimiyeti sayesinde kalesinde güven veren genç eldiven, aynı zamanda yabancı scout ekiplerinin de takibinde bulunuyor. Altınordu altyapısından gelen Onuralp, 2023 yaz transfer döneminde Trabzonspor’a katıldı ve altyapı yapılanması çerçevesinde A Takım ortamına kısa sürede adapte olmayı başardı. Türkiye Kupası’nda aldığı süreleri etkili bir şekilde değerlendirerek dikkat çekmeyi sürdürüyor.

KALEDEKİ BAŞARILI PERFORMANS

Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki maçında, Onuralp Çevikkan, kritik kurtarışlarıyla Trabzonspor’un oyunda kalmasına büyük katkıda bulundu. Özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlarda soğukkanlılığı ile öne çıkan genç kaleci, konuk takımın ataklarında doğru yerleşimiyle güven veriyor. Bu sezon, Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci kez forma giyen Onuralp, daha önce Van Spor FK ile oynanan eleme maçında da 90 dakika sahada kalarak, performansını olumlu yönde sergiledi. Üst üste iki maçta yer alan genç kaleci, kendisine verilen süreleri iyi değerlendirdiğini bir kez daha kanıtladı.

TARAFTARDAN VE OTORİTLERDEN TAM NOT

Bordo-mavili taraftarlar, Onuralp Çevikkan’ın performansını hem spor otoriteleri hem de sosyal medya üzerinden yaptıkları olumlu yorumlarla destekledi. Maç sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlar, genç kaleciye yönelik övgü dolu ifadelerle dolup taştı. Sonuçta yaşanan mağlubiyete rağmen, kalede sergilediği performans, bordo-mavi tutkulu taraftarları için gelecek adına umut ışığı oldu. Takımın genç oyunculara verdiği şansın meyvelerini almaya devam eden Trabzonspor’da, Onuralp Çevikkan’ın kupa maçlarındaki başarıları, kiralık olarak kalesini koruyan Andre Onana’nın yerine en güçlü aday konumuna taşıdı.

AVRUPA’DA DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Yabancı scout ekipleri tarafından yakından izlenirken, genç kalecinin başarılı performansı sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da yankı buluyor. Özellikle altyapı yapılanmasına dikkat çeken kulüplerin radarında bulunan Onuralp, milli futbolcu Arda Güler’i transfer eden Real Madrid scoutlarının da geçmişte takip ettiği bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Avrupa kulüplerinin, Onuralp’ı potansiyel vadeden kaleciler arasında değerlendirdiği kaydediliyor.