Onurcan, Gaziantep’te 9 gündür kayıp

ONURCAN ÖZDEMİR İÇİN DEVAM EDEN ARAMA ÇALIŞMALARI

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu Mahallesi’nde, 24 Mayıs tarihinde ailesiyle beraber Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir’i bulma çabaları sürüyor. Gelişmiş teknolojik ekipmanlarla desteklenen yüzlerce görevli, arama çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir iz ya da ipucuna ulaşılmış değil.

GİDEREK GENİŞLEYEN ARAMA FAALİYETLERİ

Jandarma, AFAD, gönüllü sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, insansız hava araçları (İHA), dronlar, iz takip köpekleri, su altı arama ekipleri ile itfaiye ve gece görüş ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, koordineli ve kesintisiz arama faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca, Onurcan’a ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, küçük çocuğun babasıyla birlikte tarlada Antep fıstığı topladığı ve oyun oynadığı anlar yer alıyor. Özellikle Onurcan’ın babasının sözlerini tekrar etmeye çalıştığı anlar, izleyenlerin yüreklerini burkuyor. Yetkililer, arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.