Onurcan Kayboldu, Arama Devam Ediyor

KAYBOLAN ÇOCUĞUN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep’in Araban ilçesindeki Hasanoğlu Mahallesi’nde, ailesiyle birlikte fıstık tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir için arama çalışmaları, yaklaşık 48 saattir durmaksızın sürüyor. Karadan, AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularının yanı sıra, havadan da İHA ve drone ile arama faaliyetleri devam ediyor. Kızılay, arama çalışmalarına insani destek sağlıyor.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Özgür İşçimen, aramaların durmaksızın devam ettiğini ve olumlu bir sonuca ulaşmak için çabaladıklarını belirtti. İşçimen, “Öncelikle bütün Araban halkımıza ve çocuğumuzun ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 24 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında aile, tarlada bulunduğu sırada anne, küçük çocuğa ilgilenirken Onurcan Özdemir’in kaybolduğunu fark etti. Daha sonra aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak çocuğun kaybolduğunu ve özel durumunu bildirdi.” dedi. Kaymakam ayrıca, arama çalışmalarına çok sayıda ilden destek ekiplerin geldiğini ifade etti.

500 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Arama faaliyetlerinin 500 kişilik bir ekiple 60 kilometre karelik alanda sürdüğünü belirten İşçimen, “Küçük Onurcan’ı 60 kilometre karelik bir alanda arama ve tarama operasyonları sürüyor. Havadan İHA’lar ve drone’larla da destek sağlanıyor. Ayrıca kokuya duyarlı köpekler de arama çalışmalarına katılıyor. Profesyonel ekipler, jandarma personeli ve gönüllü arkadaşlarla birlikte toplamda 500’ü aşkın kişiyle arama faaliyeti devam ediyor. Her geçen dakika katılım artıyor. Edindiğimiz bilgileri, ihbarları dikkatle değerlendiriyoruz. Görevlendirmeler harita üzerinden yapılıyor ve tüm alanlar titizlikle inceleniyor. Yetkili makamların yaptığı açıklamalar dışındaki bilgiler itibar edilmemesi gereken konulardır.” şeklinde konuştu.