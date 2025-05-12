Onvo Antalyaspor Deplasman Kayıplarından Şikayetçi

MAÇ SONRASI GÖRÜŞLER

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor’a 3-1 kaybeden Onvo Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımının deplasman performanslarının bu sezon kendileri için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Belözoğlu, ligin sona yaklaştığını belirterek, “43 puanın değerli olduğunu ve oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Çok çalıştıklarını vurgulayan Belözoğlu, “Bence deplasman adına çok kötü bir performans. Üzgünüm. Bunun da değişeceğini düşünmüyorum. Önümüzde 2 maçımız var. O maçları da kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DİZİLİŞ VE DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

Bir gazetecinin “Hocam maça ilginç bir dizilişle başladınız. Daha sonra 3 değişiklik yaptınız. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Belözoğlu, deplasmanda daha sert bir oyun oynamaları gerektiğini söyledi. Maçta sahada 3 değişiklik yaptığını belirten Belözoğlu, “Biz alandan adama savunmayı bir hafta boyunca çalıştık. Ama bugün maç sonrası vereceğim geri bildirimde maksimum 2 tane, 3 tane alandan adama gittiğimiz doğru görüntü vardır” dedi. Oynanan oyunun, sahada çalıştıklarının karşılığı olmamasıyla en çok üzüldüğü konu olduğunu belirtti. “Skorlardan, yaptığımız bireysel hatalardan da öte, çalıştığımızın karşıma çıkmaması benim adıma büyük bir hayal kırıklığı” ifadesini kullandı. “Özellikle ilk yediğimiz gol tamamen teknik ekibin, benim hatam. Ama karşılığında attığımız gol de yine teknik ekibin çalışması olan bir gol. Futbol hatalar oyunu, sadece oyuncular hata yapmıyor. Biz de hatalar yapıyoruz. Deplasman performansı bu sene bizim adımıza çok ama çok büyük bir hayal kırıklığı.”

HAKEM PERFORMANSI ÜZERİNE

Bir diğer gazetecinin hakemin performansı hakkındaki sorusuna Belözoğlu, “Arda Kardeşler benim hiç beğenmediğim bir hakem zaten. Onunla alakalı çok da derin konuşmama gerek yok. Ama zaten Arda Kardeşler çok da kötü bir hakem” yanıtını verdi.