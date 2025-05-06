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Onvo Antalyaspor Hazırlıklarına Başladı

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile 12 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına giriş yaptı. TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından 3 gün izin kullanan kırmızı-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde toplandı.

İDMAN DETAYLARI

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında top kapma ve geniş alanda pas çalışmaları gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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