Onvo Antalyaspor Kazandı, Belözoğlu Övgüde Bulundu

MAÇIN ANALİZİ

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maç sonrası, teknik direktör Emre Belözoğlu, “İç sahadaki en iyi maçımız değildi ama kazanmayı bildik.” açıklamasını yaptı. Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Topladıkları 43 puanın oldukça değerli olduğunu vurgulayan Belözoğlu, “Lig sıralamasında tek maç eksikle Konyaspor’un üstüne çıktık.” ifadesini kullandı.

OYNANAN OYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Takımının iç sahada kazanmak için tüm çalışmalarını yaptığını belirten Belözoğlu, “İç sahada en iyi maçımız değildi ama kazanmayı bildik. Oyuncuları tebrik ediyorum. İyi mücadele oldu.” şeklinde konuştu. Maçta iki takımın da belirli dönemlerde üstünlük sağladığını belirten Belözoğlu, “Rakibimiz penaltıyı gole çevirseydi maç bizim için daha da zor olabilirdi.” dedi. Hakemin performansı konusunda ise, “En büyük hayal kırıklığı hakemdi. Bu kadar kötü maç yöneteceğini düşünmüyordum.” diye ekledi.

TAKIM PERFORMANSI VE HAKEMELE İLİŞKİSİ

Belözoğlu, hakemin sürekli olarak Konyaspor’un yanında durduğunu ve bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Kaleci Abdullah Yiğiter’in gösterdiği performansı öven Belözoğlu, “Penaltıyı kurtararak bizi ayakta tuttu. Oyunun son bölümünde de iyi kurtarışları vardı.” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, ligden düşme problemi yaşamayacaklarını düşündüğünü, “4 maçımız var. Konya, Sivas ve Bodrum’un bay maçları var.” ifadesiyle belirtti. Son olarak, “Büyük konuşmayayım, matematiksel olarak rahatlamadan bir şey söylemek doğru olmaz ama 43 puanın kolay yakalanacak puan olduğunu düşünmüyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.