Onvo Antalyaspor, Yarın Kayserispor’la Karşılaşacak

ANTALYASPOR BELLONA KAYSERİSPOR’A KONUK OLACAK

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile mücadele edecek. Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Arda Kardeşler maçı yönetecek.

Süper Lig’de oynadığı 32 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 43 puana ulaşan Onvo Antalyaspor, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ancak takımda sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun, bu maçta forma giyemeyecek. Ramzi Safuri’nin durumunun ise maç günü netleşmesi bekleniyor.

İLK YARIDAKİ MAÇIN HATIRLATIYOR

Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Bellona Kayserispor’u 2-0 ile geçmişti. İki takım arasındaki rekabet yeniden şekillenecek.