Oort Bulutu’nda Dev Spiral Keşfedildi

GÜNEŞ SİSTEMİ’NİN 4,6 MİLYAR YILLIK EVRİMİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

ABD’deki Southwest Araştırma Enstitüsü’nden gök bilimci David Nesvorny liderliğindeki ekip, NASA’nın Pleiades Süper Bilgisayarı kullanarak Güneş Sistemi’nin 4.6 milyar yıllık evrimini simüle etti. Çalışmada, Oort Bulutu’nda şimdiye kadar bilinmeyen bir spiral yapı keşfedildi. Yeni bilgisayar simülasyonları, Samanyolu’nun kütle çekim etkisiyle Oort Bulutu’nun iç kısmında dev bir spiral oluşumunu ortaya koyuyor.

OORT BULUTU’NUN YAPISI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Oort Bulutu, Güneş Sistemi’nin en uzak bölgesi olarak tanımlanıyor ve Güneş’ten 100 bin astronomik birim (AU) uzaklıkta bulunan buzlu kayaçlardan oluşuyor. Uzun yıllar boyunca bilim insanları, Oort Bulutu’nun dış kısmının küresel bir yapıya, iç kısmının ise halka şeklinde olduğunu düşünüyordu. Ancak yeni simülasyonlar, bu iç yapının aslında spiral şeklinde olduğunu gösteriyor. Samanyolu’nun kütle çekim kuvvetleri, Oort Bulutu’nun iç kısmında 15 bin AU çapında bir spiral yapıyı oluşturuyor.

KEŞİF, GÜNEŞ SİSTEMİ’NİN OLUŞUMUNA DAİR BİR İLERLEME GÖSTERİYOR

Bu yapı, Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde ortaya çıkmış ve günümüze kadar varlığını koruyor. Bilim insanları, bu yeni keşfin Oort Bulutu’nun oluşumu ve evrimi hakkında önemli ipuçları sunduğunu vurguluyor. Ayrıca, bu keşif, Güneş Sistemi’nin oluşum sürecine dair bilinmeyenleri çözmek adına atılmış büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.