Oort Bulutu’ndaki Spiral Yapı Keşfedildi

YENİ BİR KEŞİF

ABD’deki Southwest Araştırma Enstitüsü’nden gök bilimci David Nesvorny yönetimindeki ekip, NASA’nın Pleiades Süper Bilgisayarıyla Güneş Sistemi’nin 4,6 milyar yıllık evrimini simüle etti. Bilim insanları, Oort Bulutu’nda daha önce bilinmeyen bir spiral yapı tespit etti. Yapılan yeni bilgisayar simülasyonu, Samanyolu’nun kütle çekim etkisi sayesinde Oort Bulutu’nun iç kısmında büyük bir spiral oluşum gerçekleştiğini gösteriyor. Oort Bulutu, Güneş Sistemi’nin en uzak bölgesi olarak tanımlanıyor ve Güneş’ten 100 bin astronomik birim (AU) mesafeye kadar uzanan buzlu kayaçlardan oluşuyor.

SPİRAL YAPININ ORTAYA ÇIKIŞI

Uzun yıllar boyunca bilim insanları, Oort Bulutu’nun dış kısmının küresel bir yapı, iç kısmının ise halka şeklinde olduğunu düşünüyorlardı. Ancak yeni simülasyon sonuçları, iç yapının aslında bir spiral formda olduğunu gözler önüne serdi. Çalışmalara göre, Samanyolu’nun kütle çekim kuvvetleri, Oort Bulutu’nun iç kısmında 15 bin AU çapında bir spiral yapı oluşturuyor. Bu yapının, Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde meydana geldiği ve günümüze kadar varlığını sürdürdüğü belirlendi.

ÖNEMLİ İPUÇLARI SUNUYOR

Bilim insanları, bu yeni keşfin Oort Bulutu’nun oluşumu ve evrimi hakkında kıymetli bilgiler sunduğunu ifade ediyor. Ayrıca, bu buluşun Güneş Sistemi’nin oluşum sürecine dair pek çok bilinmeyeni aydınlatacak büyük bir adım olduğu değerlendiriliyor.