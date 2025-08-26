Op. Dr. A.Y. Görevden Uzaklaştırıldı

İDDİALAR HAKKINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Op. Dr. A.Y., hasta yakını İ.D.’ye sosyal medya aracılığıyla taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiaları üzerine soruşturma süreci başlatıldı ve doktor görevinden uzaklaştırıldı. İ.D., hastanede yapılan muayene sonrasında eve döndüğünde sosyal medya hesabındaki mesajları kontrol edince, A.Y. tarafından kendisine gönderilen taciz mesajlarını fark etti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU VE ŞİKAYET

İ.D., bu durumu eşine anlattı ve çift, yazışmaların ekran görüntülerini alarak gerekli yasal yollara başvurdu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan İ.D. ve eşi, aynı zamanda hastane başhekimliğine de şikayette bulundu. Hastane yönetimi, gelen şikayet üzerine Op. Dr. A.Y. hakkında idari soruşturma başlattı ve Şanlıurfa Valiliği, doktorun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır” şeklinde ifadeler kullandı.