OPEC, 2025 Petrol Talebini Düşürdü

OPEC’İN PETROL TALEBİ TAHMİNİ DÜŞÜYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ABD’nin yakın zamanda duyurduğu gümrük tarifelerinin beklenen etkisini göz önünde bulundurarak, 2025 yılı için küresel petrol talebindeki artış tahminini günlük 1,3 milyon varil (bpd) seviyesine çekti.

AYLIK RAPORDAKİ DETAYLAR

Bu değişiklik, OPEC’in pazartesi günü yayınladığı aylık petroldü piyasası raporunda detaylandırıldı. OPEC, bu düzenleme ile birlikte küresel pazardaki gelişmelere karşı daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.