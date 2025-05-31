OPEC+ Ülkeleri Üretimi Artıracak

OPEC+ ÜLKELERİNDEN ÜRETİM ARTIRMA KARARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki bazı üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, 8 üye ülkenin günlük petrol üretimini temmuz ayında 411 bin varil artırma kararı aldığını duyurdu. OPEC’ten gelen bilgiye göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, piyasa koşullarını değerlendirmek için çevrim içi bir araya geldi.

KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM VE ÜRETİM ARTIRIYOR

Yapılan açıklamada, küresel ekonomik görünümün istikrarlı bir seyre sahip olduğu ve düşük petrol stoklarının sağlıklı piyasa temellerini işaret ettiği vurgulandı. OPEC+, bu üretim artışının 5 Aralık 2024 tarihinde alınan karara dayandığını belirtti. Bu ülkeler, 1 Nisan itibarıyla başlattıkları günlük 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerini kademeli ve esnek bir biçimde sonlandırma sürecinin bir parçası olarak, temmuzda günlük 411 bin varil üretim artışı gerçekleştirecek.

PİYASA KOŞULLARINA GÖRE DÜZENLEME YAPILABİLİR

Günlük 411 bin varillik artış, 3 aylık kademeli artışın toplamını temsil ediyor. Ancak, grubun bu artışları piyasa koşullarına bağlı olarak durdurma veya tersine çevirme ihtimalinin olduğu kaydedildi. OPEC+, ağustos ayı üretim seviyesini belirlemek için bir sonraki toplantısını 6 Temmuz’da gerçekleştirecek.