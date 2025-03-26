OpenAI ChatGPT Sesli Modu Güncelledi

OpenAI, yapay zeka alanında çığır açan ChatGPT’nin sesli modunu güncelleyerek, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Gerçekleştirilen güncelleme ile ChatGPT, çok daha doğal ve insan benzeri bir ses tonu ile iletişim kurabiliyor. Özellikle sohbet sırasında yaşanan kesintiler ve ani yanıt verme problemleri çözüldü ve bu sayede daha akıcı bir sohbet ortamı yaratıldı.

konuşmalarda artık kesinti yok, daha yaratıcı cevaplar var

Geliştirilmiş sesli modunu kullanan pek çok kullanıcının şikayet ettiği konuşma kesintisi sorunu, yeni güncelleme ile tamamen ortadan kalkıyor. OpenAI, yaptığı açıklamada, “artık ChatGPT’nin kullanıcıların konuşmalarını kesmeden, daha sabırlı ve doğal bir şekilde dinleyeceğini” dile getiriyor. Ayrıca, específicamente ücretli aboneler için yapay zekanın verdiği cevapların daha doğrudan, ilgi çekici, öz, spesifik ve yaratıcı olacağına vurgu yapılıyor.

sesli asistanlar arası rekabet kızışıyor

OpenAI’ın bu adımı, sesli asistanlar arasındaki rekabetin giderek arttığı bir döneme denk geliyor. Özellikle büyük teknoloji firmalarının insan gibi konuşabilen yapay zeka destekli sesli asistanlar üretmeye başlaması, bu alandaki rekabeti daha da artırıyor. OpenAI, bu güncellemeyle sesli asistan teknolojilerinde bir adım öne geçmeyi amaçlıyor.