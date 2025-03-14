OpenAI’dan Hükümete Yapay Zeka İçin Öneri

ABD’NİN YAPAY ZİKA ALANINDAKİ SORUMLULUKLARI

OpenAI, ABD’nin yapay zeka alanındaki öncü şirketlerinden biri olarak hükümeti önemli bir talepte bulunuyor. NBC News’un haberine göre, şirket, yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve eğitimi için telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izni istedi. Bu talep, ABD Başkanı Donald Trump’ın yürüttüğü “Yapay Zeka Eylem Planı” çerçevesinde sunulan bir teklif olarak öne çıkıyor. Ayrıca, OpenAI, ABD’nin yapay zeka alanındaki liderliğini koruma çağrısında bulunuyor ve Çinli rakip DeepSeek tehdidine dikkat çekiyor.

ÖZGÜRLÜK ODAKLI YAKLAŞIM VE EKONOMİK FAYDA

OpenAI, sunduğu geniş kapsamlı girişimle yapay zeka modellerinin etkin bir şekilde eğitilmesi için telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izni talebini öne çıkarıyor. Şirket, “özgürlük odaklı” bir düzenleyici yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savunuyor. Aynı zamanda, ABD’li yapay zeka geliştiricilerini zorlayan mevcut politikaların kaldırılmasını talep ediyor. Bu adımın sektördeki yenilik kapasitesini artıracağına ve ABD’nin rekabetteki konumunu güçlendireceğine inanıyor. Yatırım ve istihdam açısından, yapay zeka altyapısına yapılacak yatırımların ekonomik ve toplumsal faydalarına dikkat çekiliyor. OpenAI, bu yatırımların istihdam yaratacağını, yerel ekonomileri destekleyeceğini ve ülkenin enerji altyapısını modernize edeceğini belirtiyor.

DEEPSEEK TEHDİDİ VE ULUSAL STRATEJİLER

OpenAI, ABD’nin yapay zeka alanındaki küresel liderliğine yönelik tehditleri ele alıyor. Özellikle Çinli yapay zeka modeli olan DeepSeek’in düşük maliyetli ve etkili yapısıyla dikkat çekmesi, ABD’li şirketler ve hükümetin stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oluyor. OpenAI, bu tehdidin üstesinden gelmek için proaktif adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. DeepSeek’in mevcut durumu, “ABD bugün yapay zeka konusunda liderliğini sürdürürken, DeepSeek, liderliğimizin açık ara olmadığını gösteriyor” ifadeleriyle açıkça dile getiriliyor.

EYLEM PLANI İLE UYUM VE GELECEK BEKLENTİLERİ

OpenAI’ın teklifinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yapay Zeka Eylem Planı” ile uyumlu olduğu belirtiliyor. Bu plan, ABD’nin yapay zeka teknolojisindeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor ve bu bağlamda telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izni, hedeflere ulaşmada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, hükümet desteğiyle yapay zeka modellerinin hızlı ve etkili bir şekilde geliştirilebileceğini belirtiyor. Bu teklif, teknoloji dünyasında ve politika çevrelerinde geniş yankı buluyor. Telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izni, bir yandan yapay zeka gelişimini hızlandırabilirken, diğer yandan telif hakkı sahiplerinin hakları üzerinde soru işaretleri oluşturuyor. Gelecekte bu teklifin nasıl bir karşılık bulacağı ve ABD’nin yapay zeka stratejisine nasıl yön vereceği merak ediliyor.