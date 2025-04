OpenAI’nin X Benzeri Bir Ağ Üzerinde Çalıştığı İddia Edildi

OPENAI’NIN YENİ SOSYAL MEDYA PLATFORMU ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARI

OpenAI’nin X benzeri bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığı iddiaları gündeme geldi. Teknoloji haberciliği yapan Verge’ün aktardığına göre, ChatGPT’nin görsel üretim özelliklerini merkezine alan bir içerik akışına sahip sosyal medya projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Verge, haberini birden fazla kaynağa dayandırıyor ve şirketin CEO’su Sam Altman’ın projeye dair dış kaynaklarla fikir alışverişinde bulunduğunu belirtiyor.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ GELECEĞİ

Sosyal medya platformlarının geleceği nasıl şekillenecek? BBC Teknoloji muhabiri Shubham Agarwal bu konuyu araştırdı. Stratejist ve podcast sunucusu Jay Springett, merakını gidermek için sosyal medya uygulaması Butterflies AI’da altı aydan fazla zaman geçirdi. Butterflies, insan ve yapay zeka kişiliklerinin etkileşimde bulunmasına olanak tanımayı hedefliyor. Springett, “Butterflies ile diğer platformlarda yaptığım gibi etkileşim kurmadım” diyor. “Katılmaktan çok gözlemlemek gibiydi. Bunun için para ödemezdim ama izlemeye devam edecek kadar ilginçti.”

PLATFORMLAR ARASINDAKİ DURUM

Butterflies gibi çeşitli sosyal medya platformları, önde gelen sosyal medya devlerine olan memnuniyetsizliğin yaşandığı bir dönemde büyümeye çalışıyor. X ve Facebook kullanımında düşüşe işaret eden pek çok araştırma bulunuyor. Digital pazarlara ilişkin bilgiler sağlayan Similarweb’e göre, X’in İngiltere’deki günlük aktif kullanıcı sayısı Ocak 2024’ten bu yana yaklaşık %25 oranında azaldı. Pew Araştırma Merkezi’nin raporuna göre, ABD’de gençlerin sadece üçte biri Facebook ve X kullanıyor. Bu oran, on yıl önce dörtte üç seviyesindeydi.

BLUE SKY’IN BAŞARISI

Bluesky, artan sosyal medya şirketlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl Bluesky, on milyonlarca yeni kullanıcı kazandı. Bu kullanıcıların bir kısmı, X platformunu bırakarak Bluesky’a katıldı. Bluesky, zamanlama açısından avantajının yanı sıra, X benzeri bir deneyimi yüksek düzeyde özelleştirme yeteneği ile başarılı bir yapı sunuyor. Bluesky, kullanıcıların içerik akışlarını ve algoritmanın gönderilerini seçme olanağı sağlıyor. Sheffield Üniversitesi’nde bilgi teknolojileri uzmanı Andy Tattersall, Bluesky’dın X ve Facebook kadar hızlı büyümesinin zor olacağını belirtiyor: “Gelir elde etmek, kullanıcıları güvende tutmak ve içeriği denetlemek arasında dengenin sağlanması gerekecek ve bu o kadar kolay değil.”

YENİ PLATFORMLARIN ÇATIŞMASI

Kimi ünlüler tarafından desteklenen Free Our Feeds inisiyatifi, sosyal medya uygulamalarının eğilimlerini değiştirmeyi umuyor. Bluesky’ı destekleyen ve bağımsız bir sosyal medya ekosistemi inşa etmeyi hedefleyen AT Protokolü etrafında, üç yıl içinde 30 milyon dolar toplamayı amaçlıyor. Free Our Feeds’in yöneticisi Robin Berjon, “Bluesky, paylaşımlı sosyal medya altyapısı için güçlü bir temel oluşturdu” şeklinde ifade ediyor. Ancak, yeni platformlar için daha büyük bir endişe kaynağı ise ağ engeli ortaya çıkıyor.

AĞ ENGELİ VE METCALFE YASASI

ActivityPub protokolünün ortak yazarlarından ve mevcut editörü Evan Prodromou, bunun Metcalfe Yasası ile özetlenebileceğini ifade ediyor. Bu yasa, kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte ağ trafiğinin de artacağını savunuyor. Daha büyük sosyal ağların, daha küçük olanlardan çok daha fazla kaynağa sahip olacağı anlamına geliyor. Free Our Feeds ve Social Web Foundation gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, bu yasanın üstesinden gelmeyi hedefliyorlar. Social Web Foundation, kullanıcıların çeşitli platformlarda geçiş yapmalarını sağlayacak bir sistem oluşturmayı planlıyor.

YENİ SOSYAL AĞ ÇEŞİTLERİ

Mozi, Twitter’ın kurucu ortağı Ev Williams tarafından yaratılan bir platformdur ve internet üzerinde sosyalleşmeyi istemiyor. Bunun yerine, tanıdığınız biriyle belirli bir mekan veya etkinlikte ne zaman bulunacağınızı bildirmek için tasarlandı. Flipboard’un CEO’su Mike McCue, “Bunun, çok sayıda yeni ve ilginç sosyal ağ türlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağını ve insanlara daha fazla seçenek sunacağını düşünüyorum” şeklinde konuşuyor. Kullanıcıların, Threads, Bluesky ve YouTube gibi farklı platformlardan içerikleri bir araya getirerek gezinebileceği merkezi bir içerik akışı sunmayı hedefliyor. McCue, “Sonuç olarak, bir zamanlar bildiğimiz Facebook veya Twitter’ın yerini tek bir hizmetin alması olası değil, bunun yerine farklı sosyal medya platformları arasında zaman geçireceğiz” diyor.