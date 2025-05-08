Haberler

Operasyon: 23 Şüpheli Yakalandı, 7 Aranıyor

OPERASYONUN DETAYLARI

Edda Sönmez (İstanbul) – Silahlı terör örgütü IŞİD ile çatışma bölgeleriyle ilişkili 23 şüpheliye bu sabah yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 16 kişi yakalanırken, polis ekipleri 7 şüpheliyi aramaya devam ediyor.

GÖZALTILAR VE AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan 23 şüphelinin yakalanması adına bu operasyonun düzenlendiğini açıkladı. Yapılan operasyonda yakalanan 16 şüpheli ile kaçak durumda olan 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yolcu Otobüsü Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesisinde park halindeki bir şehirler arası otobüs yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Haberler

Leyla Ş. Bıçakla Yaralandı, Hastaneye Gitti

Burdur'da 20 yaşındaki Leyla Ş., sokakta bıçakla karın bölgesinden yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın için polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.