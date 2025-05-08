Operasyon: 23 Şüpheli Yakalandı, 7 Aranıyor

OPERASYONUN DETAYLARI

Edda Sönmez (İstanbul) – Silahlı terör örgütü IŞİD ile çatışma bölgeleriyle ilişkili 23 şüpheliye bu sabah yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 16 kişi yakalanırken, polis ekipleri 7 şüpheliyi aramaya devam ediyor.

GÖZALTILAR VE AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan 23 şüphelinin yakalanması adına bu operasyonun düzenlendiğini açıkladı. Yapılan operasyonda yakalanan 16 şüpheli ile kaçak durumda olan 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.