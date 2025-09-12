İZMİR MERKEZLİ OPERASYONUN DETAYLARI

İzmir merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, MLKP Silahlı Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu çalışmalarda, bazı şüphelilerin ESP ve SGDF yapılanmalarında yer aldığı tespit edildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER

Bugün saat 06.00’da İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde ve ESP İl Binası’nda yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ile birçok dijital materyal ele geçirildi. Bu materyaller arasında yasaklı kitap ve dergilerin yanı sıra cep telefonları, USB bellekler, hard diskler ve laptoplar bulunuyor.