Operasyonda helikopter kazası!

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyon sırasında Skorsky tipi helikopterin sert iniş yaptığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır” denildi.

Açıklamada, helikopterde bulunan 8 personelden 7’sinin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bir personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.