Operasyonda helikopter kazası!

Düzenlenen operasyon sırasında Skorsky tipi helikopter kırıma uğradı.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyon sırasında Skorsky tipi helikopterin sert iniş yaptığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır” denildi.

Açıklamada, helikopterde bulunan 8 personelden 7’sinin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bir personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.