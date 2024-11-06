Operasyonda Müşteri Tuzakları Ortaya Çıktı

EMNİYETTE DERİNLEŞEN OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki üç masaj salonuna büyük bir operasyon düzenliyor. Operasyonda, ‘Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama’ suçlarını işlediği iddiasıyla E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli üç kadın ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli toplam dokuz şüpheli gözaltına alınıyor.

KAPSAMLI ARAMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalar sonucunda, 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, dört bıçak, bir muşta, iki hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçiriliyor. Ayrıca, bir masaj salonundaki odada bulunan elektrik prizinin içine gizli kamera yerleştirildiği ve burada müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit ediliyor.

GÖZALTILAR VE ADLİ SÜREÇ

Üç kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılıyor. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden üçü tutuklanıyor, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.