Operasyonda PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonda 220 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon başarıyla devam ediyor. Son olarak bölgede 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi.” denildi.