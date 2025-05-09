Operasyonlarda 225 Şüpheli Gözaltına Alındı

GAZİANTEP MERKEZLİ OPERASYONLAR

Gaziantep merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 225 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar sırasında 77 şüpheli tutuklanırken, aynı zamanda FETÖ’nün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’daki bölgesel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturmalara devam ediliyor. Son günlerde 3 şüpheli daha yakalandı ve gözaltına alınanların sayısı 225 oldu.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Bu süreçte 23 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer sanıklar ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Yapılan yargılama sonucunda 77 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 125 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

OPERASYONLARIN DETAYLARI

7 Mayıs’ta düzenlenen operasyonlarda daha önce 222 şüpheli gözaltına alınmıştı. Elde edilen bilgilere göre, zanlıların deşifre olmamak amacıyla bir araya gelmediği, üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurtdışındaki kamplara götürdükleri ve görüşmelerini internet üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi. Toplantıların da çevrim içi platformlar üzerinden yapıldığı belirlendi.