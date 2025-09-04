Operasyonlarda, 46 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

BİLGİ PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla 46 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu operasyonların göçmen kaçakçılığına yönelik olduğunu ifade etti.

OPERASYON DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, yakalanan şüphelilerin arasında 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 46 kişi bulunuyor. Yerlikaya, bu sürece katkı sağlayan Cumhuriyet Başsavcılıklarını, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, il emniyet müdürlerini, polis teşkilatını ve göç idaresi başkanlığı personelini tebrik etti.

MÜCADELE STRATEJİSİ

Yerlikaya, “Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.” diyerek, düzensiz göçe karşı tüm sınır, hudut kapıları ve mavi vatan dahil, 81 ilde kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.