Operasyonu Bakan Soylu duyurdu: 12 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği, 12 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.