İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da polisin son 2 gündeki çalışmalarına ilişkin, “Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy’de, 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda, 248 kilogram esrar 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana, 7 kilogram eroin ele geçirildi.
12 kişi gözaltında İstanbul Emniyetimize tebrikler” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da son 2 günde;
Büyükçekmece
Esenyurt
Küçükçekmece
Fatih ve Kadıköy'de,
8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda,
248 kg Esrar
170 kg Metamfetamin
123 kg Kimyasal Madde
42 kg Marihuana
7 kg Eroin ele geçirildi.
12 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Emniyetimize tebrikler👏👏
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 22, 2022