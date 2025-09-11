Operasyonu Önceden Öğrenen Yakın İlişki

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NIN AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açıklamalarına yer veren Abdulkadir Selvi, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu” ifadesini aktarıyor. Selvi, Kapkı’nın mallarını kaçırmaya başlamasıyla operasyonun hızlandığını belirttiğini vurguluyor.

GÖNÜL İLİŞKİLERİYLE SIZDIRILMA İDDİASI

Yazının dikkat çeken kısmı, operasyonun nasıl sızdırıldığıyla ilgili iddialar oldu. Selvi, “İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonu önceden öğrendikleri söyleniyor” diyerek, soruşturmanın kritik detaylarının özel ilişkiler aracılığıyla dışarıya aktarıldığı iddiasını gündeme taşıyor. Selvi, “Akın Gürlek, ‘Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu’ diyor. Murat Kapkı nasıl öğrendi acaba? Akın Gürlek, ‘O mallarını kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik’ diyor. Acaba Murat Kapkı operasyonunu nasıl öğrendi? Bu, Murat Kapkı’nın bağlantıları üzerine bir soru işareti koymak gerekiyor. Murat Kapkı’nın kurtarılması için Ankara’da kimlerin kapı çaldığı ve bu kapıları çalanların kimler olduğu konusuna girmek istemiyorum. Ama cezaevindeki görüşmesi sırasında verdiği sır niteliğindeki bilgilerin yargı makamlarından neden gizlendiğini merak etmiyor değilim. Bakarsınız zamanı gelince yazarım.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yöneten Necati Özkan’ın ağustos ayında operasyon yapılacağı haberini aldıklarını belirtmesi, operasyonun önceden sızmış olabileceğini gösteriyor.

İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KAMPANYASI

Selvi, İmamoğlu’nun bu durumu engellemek için cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını başlattığını ve kendisini CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdiğini aktarıyor. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, operasyon ihtimali nedeniyle İmamoğlu’nun kampanyasının öne alındığını ifade etmişti. Bu süreçte, “CHP Genel Başkanı ol. CHP Genel Başkanını alamazlar” önerisinde bulunanlar olduğu belirtiliyor. Akın Gürlek’in “Yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası” olarak nitelendirdiği durum nedeniyle hiçbir engelin operasyon yapılmasını durduramadığı vurgulanıyor. Yazının sonunda Selvi, operasyonun nereden sızdığı hakkında hâlâ kafa yorduğunu belirtiyor ve İBB soruşturmasında tutuklanan bir kişinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle önceden haberdar olmasının altını çiziyor.