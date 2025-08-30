OPET, Doğaya Saygı Projesi’ni Hayata Geçirdi

DOĞAYA SAYGI PROJESİ ÇANAKKALE’DE HAYATA GEÇİRİLDİ

OPET, “Doğaya saygı duy, çöpüne sahip çık” sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı çöp toplama seferberliğinin ikinci etabını Çanakkale’de gerçekleştirdi. 2021 yılında orman yangınlarına karşı toplumsal bir bilinç oluşturmak amacıyla başlatılan Doğaya Saygı Projesi, bu yıl 15 Ağustos’ta “Çöp Toplama Seferberliği”yle birlikte Çanakkale’ye taşındı. Troya Milli Parkı Bölgesi’nde yapılan çöp toplama etkinliğinde OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini ifade etti.

DOĞAYA SAYGIYLA BİR SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Orman yangınlarının artması nedeniyle yanan bölgeleri rehabilite etmek üzere önemli projeler hayata geçirdiklerini aktaran Öztürk, “Proje kapsamında ağaç dikimi ve rehabilitasyon faaliyetleri yapıyoruz. Diğer taraftan halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz.” dedi. Öztürk, küresel ısınmanın ve insan kaynaklı yangınların ülkeyi tehdit ettiğini belirterek, “‘Doğaya saygı duy, çöpüne sahip çık’ sloganıyla tekrar bir seferberlik başlatmalıyız.” ifadesini kullandı.

HERKESİ BİLİNÇLENDİRME ÇABALARI

İnsanların doğaya attıkları çöplerin zararlarını anlamalarını istediklerinin altını çizen Öztürk, “Önemli olan doğaya çöpü atmamaktır. Bu çöpler havayı, suyu ve toprağı kirleterek yaşanmaz hale getiriyor. Yangın riski doğuracak cam parçası veya sigara izmariti, hepimizi etkiliyor.” şeklinde konuştu. Öztürk, bilinçlendirme konusunda girişimlerde bulunduklarını vurgulayarak, etkinliklere katılım çağrısında bulundu. “Pikniğe gittiğinizde çöp poşetlerinizle gelin, orada kalan çöpleri temizleyin. Bu bir bilinçlendirme kampanyası. Vatanı korumakla sevmek mümkündür.” dedi.

ETKİNLİĞE DESTEK VERENLER

Çanakkale’deki etkinliğe, Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Tevfikiye Arkeoköy Muhtarı Osman Kıran, Çıplak Etnoköy Muhtarı Ufuk Göçoğlu, OPET Yönetim Kurulu Üyesi ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk ve birçok gönüllü katıldı.