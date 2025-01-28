Oppo, AI Çözümleriyle Telefon Güvenliğini Artırıyor

OPPO, AI VE BULUT GÜVENLİĞİNDE YENİLİKLER SUNDU

Akıllı telefon pazarında önde gelen markalardan olan OPPO, 2025 Google Cloud Shenzhen Zirvesi’nde AI ve bulut güvenliğiyle ilgili yenilikçi çözümlerini tanıttı. Bu zirvede OPPO, Google ile iş birliğini genişleterek, AI teknolojilerinin akıllı telefonlar içine entegrasyonunda büyük adımlar attığını açıkladı. OPPO Yazılım Mühendisliği Başkanı Kai Tang, “Küresel teknoloji şirketleriyle iş birliği yaparak, en son AI teknolojilerini ürünlerimize entegre etmeye çalışıyoruz. Google, küresel AI alanında liderlerden biri ve OPPO ile Google arasındaki bu ortaklığın, kullanıcılara daha verimli ve güvenli bir yeni nesil AI deneyimi sunacağına inanıyorum.” şeklinde ifade etti.

OPPO VE GOOGLE’IN AI VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE İŞ BİRLİĞİ

OPPO, uluslararası pazarlarda tanıttığı Find X8 serisinde, Google’ın Gemini modelini çeşitli verimlilik araçları için kullanarak bazı özellikler sundu. OPPO, AI alanındaki uzun vadeli Google iş birliği başarılarını devam ettireceğini ve gelecekte Google AI yeteneklerini daha fazla yeni uygulama senaryosuna entegre edeceğini belirtti.

BULUT GÜVENLİĞİ TAAHHÜDÜ

OPPO, kullanıcılar için önemli kolaylıklar sağlayan AI uygulamalarının çoğunun hala bulut bilişimin gücüne dayandığını kabul ediyor. Bu nedenle, akıllı telefon üreticilerinin bulut hizmet sağlayıcıları ve diğer ortaklarla iş birliği yaparak, uçtan uca güvenlik ve gizlilik koruma yetenekleri geliştirmesi gerektiğine inanıyor. OPPO, Google Cloud ile mobil bulut güvenliği mimarisi üzerinde iş birliği yapmayı ve kullanıcılar için daha güvenli bir AI deneyimi sağlamak amacıyla Özel Hesaplama Bulut teknolojisini geliştirmeyi planlıyor. AI telefonlarını herkes için erişilebilir kılmaya kararlı olan OPPO, kendi AI teknolojilerini geliştirerek ve Google gibi sektörün öncü iş ortaklarıyla iş birliği yaparak akıllı telefonlar aracılığıyla en iyi AI deneyimini sunmayı hedefliyor.