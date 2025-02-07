Oppo Find X8 Serisi Pil Ödülü Kazandı

AKILLI TELEFONLARDA YENİ STANDART

Bu akıllı telefonlar, uzun ömürlü batarya, hızlı şarj ve yüksek verimlilik sunarak kullanıcıların tüm taleplerine yanıt veriyor. DXOMARK’ın titiz testlerinden başarıyla geçen OPPO Find X8 ve Find X8 Pro, Ultra-Premium kategorisinde sırasıyla 1. ve 2. sıralara yerleşerek sektördeki en iyi pil performansına sahip modeller arasında dikkat çekiyor. Cihazlar, farklı kullanım senaryolarında 3 günden fazla pil ömrü sunarak dayanıklılığını kanıtlıyor. OPPO Find X8 Serisi, silikon-karbon pil teknolojisi ve MediaTek Dimensity 9400 işlemcisi ile pil verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Bu teknolojiler, cihazların uzun süreli kullanımda bile düşük ısı üretmesini sağlıyor.

UZUN SÜRELİ KULLANIM VE YÜKSEK PERFORMANS

OPPO Find X8 Serisi, uzun süreli kullanım ve yüksek performans sunarak, şarj kaygısını ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar, kesintisiz eğlencenin ve verimliliğin tadını çıkarabiliyor. OPPO Find X8, 5630 mAh kapasiteli piliyle ince ve hafif tasarımına rağmen etkili bir pil ömrü sağlıyor. Bu telefon, amiral gemisi segmentinde estetik ve performans arayan kullanıcıların ilgisini çekiyor. OPPO Find X8 Pro ise 5910 mAh kapasiteye sahip piliyle video izleme, oyun oynama ve diğer güç tüketen aktivitelerde öne çıkıyor, uzun süreli kullanım arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

HIZLI ŞARJ ÇÖZÜMLERİ VE VERİMİLİK

Find X8 Serisi, uzun ömürlü amiral gemisi gücü sunmanın yanı sıra çok yönlü hızlı şarj çözümleri de sağlıyor. OPPO SUPERVOOCTM 80W kablolu şarj ve AIRVOOCTM 50W kablosuz şarj özelliklerine sahip olan her iki model, kullanıcıların minimum kesinti ile maksimum verimlilik elde etmelerini mümkün kılıyor.