Optimum AVM, 21 yaş altı girişleri yasakladı

OPTİMUM AVM’DEN YENİ GÜVENLİK UYGULAMASI

Optimum, Türkiye’nin en tanınmış alışveriş merkezlerinden biri olarak artan güvenlik endişeleri nedeniyle 21 yaş altındaki bireylerin tek başına girişini yasakladı. AVM’ye girebilmek için gerekli olan yaş sınırı, daha önce 18 yaş olarak belirlenmişken, yeni duyuruyla bu yaş sınırı 21’e yükseltildi. Yönetim, bu uygulamanın, özellikle son dönemde AVM içerisinde yaşanan güvenlik sorunları sebebiyle alındığını duyurdu.

KAMUOYU TEPKİLERİ VE AÇIKLAMA

Bu yeni uygulama sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, güvenlik önlemlerinin artırılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, bazıları ise gençlere karşı haksız bir ayrımcılık olduğunu düşündü. Optimum AVM yönetimi, yapılan açıklamada kararın geçici olmadığını, kalıcı bir güvenlik politikası çerçevesinde alındığını vurguladı. Bu durum genç ziyaretçilerin AVM’lerdeki sosyal hayatını nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.