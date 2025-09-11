Oracle Hisseleri, Ellison’ı Zirveye Taşıdı

ORACLE CEO’SUNDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Oracle CEO’su Safra Catz, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada, şirketin sözleşmeye bağlı satışlarının 500 milyar doları aşacağını duyurdu. Bu öngörü, Oracle’ın yapay zekâ alanındaki şirketlere sunduğu altyapı hizmetleriyle destekleniyor. Şirket, Temmuz ayında yapay zekâ devlerinden OpenAI’ye 4,5 gigawatt elektrik sağlama konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

HİSSELERDE TARİHİ ARTIS

Bu açıklama ile Oracle hisseleri bir günde yaklaşık yüzde 41 yükseliş gösterdi. Bloomberg kaynaklarına göre bu, şirket tarihindeki en büyük tek günlük artış olarak kaydedildi. Oracle’ın piyasa değeri 700 milyar doları aşarken, kurucu Larry Ellison’ın serveti de 101 milyar dolar artarak 393 milyar dolara ulaştı.

MUSK’IN ZİRVE YARIŞI

Elon Musk, 2021’den bu yana dünyanın en zengin insanı unvanını büyük ölçüde elinde bulunduruyordu. Ancak Tesla hisselerindeki düşüş sonrası, serveti 385 milyar dolara geriledi. Musk daha önce Bernard Arnault ve Jeff Bezos’a karşı kısa süreli zirve kayıpları yaşamıştı.

ELLISON’IN YÜKSELİŞİ

Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison, 1977 yılında üniversiteden ayrılarak şirketi kurdu. Şu anda Hawaii adası Lana’i’nin %98’ine sahip olan Ellison, Indian Wells tenis turnuvasını yeniden canlandırarak “beşinci slam” unvanını kazandırdı. ABD Başkanı Donald Trump’a yakın olan Ellison, Beyaz Saray’daki teknoloji zirvelerinde sık sık yer alıyor ve Oracle sözleşmelerinde aktif rol oynuyor.