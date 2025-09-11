Oracle Satışları 500 Milyar Doları Geçti

ORACLE’IN SATIŞ HEDEFİ VE YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI

Oracle CEO’su Safra Catz, 9 Eylül’de gerçekleştirdiği açıklamada, şirketin sözleşmeye bağlı satışlarının 500 milyar doları aşacağını duyurdu. Bu tahmin, Oracle’ın yapay zekâ şirketlerine sağladığı altyapı hizmetleriyle destekleniyor. Şirket, Temmuz ayında OpenAI’ye 4,5 gigawatt elektrik sağlama anlaşması imzalamıştı.

HİSSELERDEKİ TARİHÎ ARTIŞ VE RAKAMLAR

Oracle’ın bu açıklamasıyla birlikte hisseleri bir günde yaklaşık yüzde 41 oranında yükseldi. Bloomberg’in verilerine göre bu, şirket tarihindeki en büyük günlük artış olarak kaydedildi. Oracle’ın piyasa değeri 700 milyar doları geçerken, Larry Ellison’ın serveti 101 milyar dolar artarak 393 milyar dolara ulaştı.

MUSK’IN ZİRVE KAYBI VE REKABET

Elon Musk, 2021 yılından bu yana dünyanın en zengin insanı unvanını büyük ölçüde koruyordu. Ancak Tesla hisselerinin düşüşü sonucu Musk’ın serveti 385 milyar dolara geriledi. Daha önce Bernard Arnault ve Jeff Bezos’a karşı da kısa süreli zirve kayıpları yaşamıştı.

ELLISON’IN YÜKSELİŞİ VE ETKİNLİKLERİ

Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison, 1977’de üniversiteyi terk ederek şirketi kurdu. Bugün Hawaii adası Lana’i’nin %98’ine sahip olan Ellison, Indian Wells tenis turnuvasını yeniden canlandırarak “beşinci slam” unvanını kazandırdı. ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Ellison, Beyaz Saray’daki teknoloji zirvelerinde sıkça yer alıyor ve Oracle sözleşmelerinde aktif rol üstleniyor.